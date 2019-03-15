Soğuk kış günlerinde evde yapılacak 21 şey

Güneş gitti diye haftasonu 'eğlencesi' bitti sanmayın. İşte soğuk kış günlerinde evde geçirilen vakti zevkli hale getirecek 21 şey...

Bu soğukta kim dışarı çıkacak… Yüzlerce kişiyle aynı çatı altında gün boyu bir AVM’ye kapanmak tarzınız değil. Zaten keyfiniz yok, malûm nedenlerden ötürü kalabalıklara karışmak da istemiyorsunuz. Merak etmeyin, tek seçeneğiniz battaniye altına kıvrılmak değil. Özleyene battaniye serbest tabii ama soğuk kış günlerinde evde yapılacak şeyler illa ki kasvetli veya sıkıcı değil! İşte, soğuk bir günde evde yapılacak 21 şey:

1- Evinizi yeniden dekore edin. Kış uzun; azalan sokak gezmelerinden biriken parayı, belki üzerine biraz daha ekleyerek evinize ayırın. Duvarlarınızı o uzun zamandır istediğiniz renge boyayın, perdelerinizi yenileyin, eşyaların yerini değiştirin. Bahara yepyeni bir evle girebilirsiniz!

2- Ortalığı derleyip toplayın. Yaz boyu sokakta geçirilen günlerden geriye dağınık çekmeceler, düzeni bozulmuş dolaplar mı kaldı? Dökün her şeyi ortaya ve düzene girin! Kullanmadığınız eşyalarınızı ihtiyacı olanlara bağışlayın.

3- Çocuğunuza kitap okuyun; eğlenceli-öğretici faaliyetlerde bulunun.

4- Mutfağa girin. Nasılsa vaktiniz bol. Merak ettiğiniz tarifleri deneyin; yazın yüzüne bakmadığınız fırında pofidik kekler, kış sebzeleriyle ‘eksantrik’ çorbalar yapın. Uzun zamandır ağırlamak istediğiniz arkadaşlarınızı evinize davet edin.

5- Hazır başlamışken ‘toplu’ yemek yapın. Dondurulacak tarifler bulun; mutfağa cumartesi sabahı girip pazar akşamı çıkın. Soğuk günlerde eve işten geç dönünce de, çıkarın dondurucudan, yiyin.

6- Evde spor yapın. İnternetteki yüzlerce programdan birini seçin; evde geçirilen kış gecelerinde forma girin. Bahar aylarında etrafınızdaki herkes rejim yaparken rahat edin.

7- En klasik yoldan gidin; film üzerine film, dizi üzerine dizi izleyin. Başını hiç yakalayamadığınız ‘o’ diziyi alın, bölüm bölüm hatmedin. Veya bir yönetmen seçip bütün filmlerini izlemek ‘suretiyle’ uzmanlaşın…

8- Yabancı bir dil öğrenin. İster bir kursun sıcak sınıfında, ister evinizde bilgisayar başında olsun, bu kış yeni bir dil öğrenmeye adayın kendinizi. Vaktiniz ve seçenekleriniz bol, mazeretiniz de yok!

9- Elişi yapın. Mesela örgü örün; örmesi iddialı olmayan ama görüntüsü şık olan atkı modelleriyle kendinizi ısıtın. Veya ‘maket işi’ne girin.

Aylardır sızdıran duş başlığıydı, soğuk giren pencerelere sünger çekmekti, kırılan vazoyu yapıştırmaktı derken, biriken ev işlerini listeleyip çözün.

10- Oyun oynayın. Kış günleri ev oturmalarının vazgeçilmezleri Tabu veya Trivial Pursuit’ten kaçmayın; ‘makûl’ bir grupla beraberseniz eğlence garantisi var.

11- Lise-üniversite günlerine geri dönün, arkadaşlarınızı yatıya çağırın.

12- Eski fotoğraflarınızı düzenleyin. Bilgisayardan ve cep telefonundan olsun, eski basılmış fotoğraflar olsun; hepsini dökün ortaya, eski usül bir albüm hazırlayın. Annenizi sevindirmek için harika bir yöntem…

13- Kendinize bakın. Yüzünüze maske mi yaparsınız, kuruyan ellerinizi ‘yumuşatır’, saçınızı mı boyatırsınız, o size kalmış. Ama bütün bir günü kendinize ayırın.

14- Konuşmayın. ‘O ne demek?’ demeyin; ‘Soğukta evde oturmak yeterince sıkıcıydı ki’ diye şikâyet de etmeyin. Bütün bir gün kendinizi eve kapayın ve kimseyle bir sözcük dahi konuşmayın. Ertesi sabah uyandığınızda ne kadar rahatlamış hissedeceğinize şaşıracaksınız.

15- Cüzdanınızı temizleyin. Bütün o biriken fişleri, yanınızda taşımanıza gerek olmayan kartvizitleri çıkarın. Cüzdanınızda ne kadar çok çöp biriktirdiğinize inanamayacaksınız.

16- Telefonda konuşun. Hava soğuk diye hazır evdeyken, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı tek tek arayın.

Balkonunuzdaki bitkileri eve alın. Onlar da sizin gibi üşüyor.

17- Blog açın.

18- Romantik bir yemek hazırlayın. Soğuk bir geceyi geçirmenin en iyi yolu, güzel bir yemek yedikten sonra sevgilinize/eşinize sarılmaktır.

19- Kış günleri için bir okuma listesi yapın, kendinize zaman kısıtlaması koyup ilkbahara kadar bütün o kitapları okuyun.

20- Buz pateni –eğer yaşadığınız şehirde böyle bir lüks varsa- yapın.

21- Uzun zamandır ertelediğiniz yazışmalarınızı aradan çıkarın. Bir bardak kahve veya çay koyun, oturun bilgisayar başına…