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Soğuk savaş döneminden kalma nükleer sığınak 29 milyon TL’den satışta

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Soğuk Savaş döneminden kalan Alman nükleer sığınağı 29 milyon TL'ye (1,39 milyon £) satılıyor.
Soğuk savaş döneminden kalma nükleer sığınak 29 milyon TL’den satışta

Almanya’nın batısında yer alan Xanten şehrinde nükleer serpintilere karşı inşa edilen sığınak, 3,04 metre kalınlığında duvarlara ve kendi jeneratörüne sahip.

Daily Mail’in haberine göre, eBay üzerinden satışa sunulan 850 metrekarelik sığınak, zamanında Alman Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldı.

Rekor fiyatla satışa sunulan sığınağın ilanında, “Güzel Xanten’in ortasında, bir aileyi en zor koşullarda koruyabilecek, dayanıklı ve sizin için son derece güvenli bir sığınak var” ifadeleri yer alıyor.

İlana, 8.000 metrekarelik arazide yer alan nükleer sığınağı, bir jeneratör, bir elektrik sistemi, bir kontrol paneli, su ve yağ tankları, sıhhi tesisat sistemi, ağır çelik kapılar ve bir deponun da dahil olduğu belirtiliyor.
Almanya’da bir savaş çıkması durumunda, sığınağın “güvenlik için çok iyi bir seçenek” olduğunu söyleyen emlakçılar, diğer potansiyel kullanımları arasında “paintball sahası” veya “ticari operasyonlar”ı saydılar.

Sığınağın genel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen emlakçılar, yine de kullanılmadan önce elektrik tesisatının elden geçirilmesini ve boya yapılmasını önerdiler.

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