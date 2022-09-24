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Soğuk suda yüzmek fazla kilo ve diyabete karşı etkili

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Havalar soğumaya başlamışken yapmak isteyeceğiniz son şey soğuk suya girmek gibi görünebilir. Ancak araştırmalara göre, soğuk suda yüzmek kilo vermenize ve şeker hastalığına karşı korunmanıza yardımcı olabilir.
Soğuk suda yüzmek fazla kilo ve diyabete karşı etkili

Norveç Arktik Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, soğuk suda yüzmenin kilo kaybı, daha iyi bir ruh hali ve insülin direncine karşı koruma sağlayabileceğini ortaya çıkardı.

Ancak ekip, hipotermi, kalp ve akciğer sorunları dahil olmak üzere potansiyel tehlikeler konusunda uyardı.

Daily Mail’in haberine göre, soğuk suyun obezite ve kalp hastalığına karşı korunmaya yardımcı olabilecek yağ yakıcı hormonların salınımını tetiklediğine inanılıyor.

104 FARKLI ÇALIŞMA GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Bilim insanları 104 farklı çalışmayı gözden geçirirken soğuk suyun kan dolaşımı, bağışıklık sistemi, iltihaplanma ve oksidatif stresin etkilerine baktı.

Sıcaklığı 20°C’nin altında olan suya dalmanın, vücut sıcaklığını korumak için kalori yakan bir tür “iyi” vücut yağı olan kahverengi yağ dokusunu aktive ettiği bulundu.

International Journal of Circumpolar Health’de yayınlanan bulgulara göre, tekrarlanacak seviyede soğuk suya girme, insülin direncine karşı korumayı önemli ölçüde artırdı.

Ancak araştırmacılar, elde ettikleri çelişkili bulgularla kalp sağlığı konusunda kararsız kaldılar. Bazı araştırmalar, soğuğa uyum sağlayan yüzücülerde kardiyovasküler risk faktörlerinin arttığını öne sürerken diğerleri bunun kalp üzerindeki iş yükünü artırdığını buldu.

 

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