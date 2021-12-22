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Soğuk ve nemli hava devam edecek

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Soğuk ve nemli hava kütlesinin önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.
Soğuk ve nemli hava devam edecek

Soğuk ve nemli hava kütlesinin önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Aralık tarihlerine ilişkin hava raporuna göre, hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Yarın ise yer yer güçlü yağmur yağması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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