Soğuk zincire geçiş için 62 üreticiye 1 milyon TL hibe veriliyor

Süt üretiminde soğuk zincire geçiş projesi kapsamında 62 üreticiye 1 milyon hibe veriliyor.

Sıcak süt veren üreticilerin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 62 üreticiye hibe verildi.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Sıcak süt veren üreticilerin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında;

Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlığı Hayvancılık Dairesi Tarafından yürütülen Bakanlar Kurulunun E.S.(K-I)797-2021 sayı ve 21.06.2021 tarihli kararı uyarınca Sıcak Süt veren İşletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2021-2022 yılları arasında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 62 üreticiye toplamda 1.027.000 TL hibe bağlı bulundukları İlçe/ Köy Kooperatif merkez bankasına yatırılmıştır.

Hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticilerimiz bağlı bulundukları köy/İlçe Kooperatiflerinden ödemelerini alabilirler.

Hibe programımız devam edecek olup sıcak süt veren işletmelerin Hayvancılık Dairesine başvurmaları ile desteklerden yararlanabilecektir.