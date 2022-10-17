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Soğuk zincire geçiş için 62 üreticiye 1 milyon TL hibe veriliyor

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Süt üretiminde soğuk zincire geçiş projesi kapsamında 62 üreticiye 1 milyon hibe veriliyor.
Soğuk zincire geçiş için 62 üreticiye 1 milyon TL hibe veriliyor

Sıcak süt veren üreticilerin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 62 üreticiye hibe verildi.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Sıcak süt veren üreticilerin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında;

Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlığı Hayvancılık Dairesi Tarafından yürütülen Bakanlar Kurulunun E.S.(K-I)797-2021 sayı ve 21.06.2021 tarihli kararı uyarınca Sıcak Süt veren İşletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2021-2022 yılları arasında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 62 üreticiye toplamda 1.027.000 TL hibe bağlı bulundukları İlçe/ Köy Kooperatif merkez bankasına yatırılmıştır.

Hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticilerimiz bağlı bulundukları köy/İlçe Kooperatiflerinden ödemelerini alabilirler.
Hibe programımız devam edecek olup sıcak süt veren işletmelerin Hayvancılık Dairesine başvurmaları ile desteklerden yararlanabilecektir.

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