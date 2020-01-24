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Soğuktan donmak üzere olan köpeği, kalp masajıyla kurtardılar

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Soğuktan donmak üzere olan köpeği, kalp masajıyla kurtardılar
Soğuktan donmak üzere olan köpeği, kalp masajıyla kurtardılar

Erzurum’da üç arkadaş, sokakta donmak üzere olan yavru köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü. 

Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa semtinde dün gece kar yağışının etkili olduğu saatlerde sokakta yürüyen Ayhan Kızıl, yerde kaskatı halde yatan yavru köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu fark etti. 

Köpeği alarak iş yerine götüren Ayhan Kızıl, arkadaşları Göktuğ Ulusu ve Namık Kemal Kaplan ile birlikte yavru köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. 

Telefonla ulaştıkları veteriner hekimin tavsiyesi üzerine, köpeği ılık suyla yıkayıp çocuklarda kullanılan ağrı kesici ile ateş düşürücüyü karıştırarak şırıngayla köpeğe enjekte ettiler. Kalorifer peteğinin altında hazırladıkları yerde yatırdıkları köpeği, sabah iyileşince köydeki çiftlik evine gönderdiler.

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