SOHR: En az 85 IŞİD militanı aileleriyle birlikte Suriye’den Türkiye’ye geçti

Suriye’den çıkmak isteyen en az 85 IŞİD militanı ve ailelerinin, kaçakçılara para ödeyerek sınırın Türkiye tarafına geçtiği öne sürüldü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) sahadaki kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre IŞİD’ci aileler, kaçakçılar tarafından hem Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki bölgeden, hem de Fırat Kalkanı bölgesinden geçirildi.

Bu kişilerin kaçakçılara 10 bin ila 50 bin dolar ödeme yaptığı, en yüksek meblağı 50 bin dolarla Özbek bir IŞİD militanı, eşi ve dört çocuğunun ödediği belirtildi.

IŞİD üyelerinin üstünde yüz binlerce dolar nakit para bulunduğu da öne sürüldü.