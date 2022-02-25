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Şok! CTP eski vekiline Türkiye’ye giriş yasağı!

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Şok! CTP eski vekiline Türkiye’ye giriş yasağı!
Şok! CTP eski vekiline Türkiye’ye giriş yasağı!

Şok! CTP eski vekiline Türkiye’ye giriş yasağı!

Mağusalı barış aktivisti ve eski CTP milletvekili Dr. Okan Dağlı'ya Türkiye'ye giriş yasağı uygulandığı ortaya çıktı.

Dağlı az önce uçağa bindirilerek Kıbrıs'a geri gönderildi.

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