  • BIST 2.785,16
  • Altın 1032.228
  • Dolar 17.8787
  • Euro 18.2662
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Şok eylemler kapıda!

» »
Sendikalar açıkladı, şok eylemler başlıyor.
Şok eylemler kapıda!

KTAMS,KAMUSEN, KAMU-İŞ  KTÖS, KTOEÖS,TÜRK- SEN,  DEV-İŞ,  HÜR- İŞ,  BES,  KOOP-SEN,   GÜÇ-SEN,   VERGİ- SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN SEN,ÇAĞSEN sendikaları adına KTAMS başkanı Güven Bengihan açıklama yaptı.

Bengihan'ın açıklaması şu şekilde;

"Göç Yasasıyla ilgili Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme ve bu konuda yaptığımız taleplere bugün itibari ile herhangi bir geri dönüş olmamıştır.  12 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar göç yasasındaki talep ve önerilerimiz konusunda bir yanıt veya bir toplantı daveti gelmemesi halinde sendikalarımız pazartesi günü şok eylemlerine başlayacaktır.  Bunun sorumlusu tamamen duyarsız ve sorumsuz hükümet olacaktır ."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir tepki de Tenis Federasyonu’ndan09 Ağustos 2022 Salı 20:07
  • Tatar: "Sen kimsin, çıkıp bana böyle laf edeceksin?"09 Ağustos 2022 Salı 20:02
  • Sertoğlu ve Tatar arasında gerginlik!09 Ağustos 2022 Salı 19:58
  • Yine zam! Tütün ürünlerine zam09 Ağustos 2022 Salı 19:57
  • Futbol Federasyonu'ndan sonra Basketbol Federasyonu'ndan da tepki! "Bu olmaz"09 Ağustos 2022 Salı 19:34
  • DAÜ-SEN: Öğretmeni Yok Sayarak Topluma ve Eğitime Hizmet Edemezsiniz09 Ağustos 2022 Salı 16:57
  • Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem var!09 Ağustos 2022 Salı 16:38
  • Amcaoğlu: Yapılabilecek İndirimler Mutlaka Hayata Geçiriliyor09 Ağustos 2022 Salı 16:32
  • Töre: Doğu Akdeniz’de söz sahibiyiz ve enerji kaynaklarından yararlanma hakkımız olduğunu savunmaya devam edeceğiz09 Ağustos 2022 Salı 16:03
  • Feci Kazanın Detayları Belli Oldu09 Ağustos 2022 Salı 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti