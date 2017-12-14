Şok Haber Döviz Çıldırdı

Döviz ile borcu olanlara kötü haber geldi

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası, geç likidite penceresinde 0.50 baz puanlık artış gerçekleştirdi. Piyasalar ise Merkez Bankası'nın faiz artırımını 1 baz puan olmasını bekliyordu. Bu da ters etki yarattı ve dolar uçuşa geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.



TCMB, piyasaların beklediği gibi politika faizi ve faiz koridorunda herhangi bir değişikliğe gitmezken, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında 50 baz puan artış yaptı.



EN SON 27 NİSANDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİ



Merkez Bankası, en son 27 Nisan 2017 tarihinde GLP'de değişikliğe gitmişti.



TCMB, PPK'nın ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.



BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI



Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz artırımını 1 baz puan olarak beklerken, faiz artırımının 0,50 baz puanda kalması ters etki yarattı. Normal şartlarda Merkez Bankası faiz puanını artırdığında TL, dolar karşısında güç kazanırken, şimdi beklentilerin altında kalan faiz artırımı nedeniyle dolar, TL karşısında güç kazandı.



DOLAR HIZLI YÜKSELDİ



Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı öncesi 3.8284 seviyesinde hareket eden dolar fiyatları, karar sonrası en yüksek 3.8912 seviyesini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 3.86 seviyelerinde hareket ediyor.