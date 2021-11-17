  • BIST 1.707,040
  • Altın 636,16
  • Dolar 10,5989
  • Euro 12,0063
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Sök Tak iPhone Geliyor

»
iPhone 12 ve iPhone 13 sahiplerinin batarya, ekran ve kamera modülü gibi en önemli yedek parçaları doğrudan Apple'dan satın alabilecekleri ifade edildi...
Sök Tak iPhone Geliyor

ABD'li teknoloji şirketi Apple, akıllı telefon onarımlarını kendileri yapmak isteyenlere orijinal parçalar, dokümanlar ve aletler sağlayacağını bildirdi.

Apple'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların orijinal yedek parçalara erişiminin eskisi kadar sınırlandırılmayacağı vurgulanarak, kullanıcıların Apple'ın sağladığı parçalar, dokümanlar ve araçlar ile kendi tamir işlemlerini kendileri yapabileceği belirtildi.

iPhone 12 ve iPhone 13 sahiplerinin batarya, ekran ve kamera modülü gibi en önemli yedek parçaları doğrudan Apple'dan satın alabilecekleri ifade edilen açıklamada, bunları şirketin sağlayacağı aletlerle kendi başlarına değiştirebilecekleri bildirildi.

Kullanıcıların kendi kendine onarımları için parça satışı gelecek yılın başlarında ABD'de başlayacak ve 2022'de diğer ülkelere yayılacak. Kullanıcılar daha sonraki zamanda M1 çipli Mac bilgisayarlar için de parçalar satın alabilecek.

Sputnik’in aktardığına göre Apple'ın en yaygın onarımlar için 200'den fazla parça ve onarım için aletler sunması bekleniyor.

Apple, daha önce, yalnızca yaklaşık 5 bin yetkili servis sağlayıcısı ve 2 bin 800 bağımsız onarım hizmeti sağlayıcısına orijinal parçalara erişimi sağlıyordu.

Apple'ın onarımlarını kendileri yapmak isteyenler için bir seçenek sunması tüketici hakları savunucularının uzun yıllar akıllı telefonların kullanım sürelerini uzatmak için "onarım hakkı" talepleri sonrası gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, daha fazla özelliğe sahip olan yeni cihazların onarımları daha karmaşık hale gelirken, Apple, kendi kendine onarımın "elektronik cihazları onarmak için bilgi ve deneyime sahip, teknolojiden anlayan kişilere" yönelik olduğunu belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsan İdrarından Telefon Şarj Edebilen Sistem Geliştirildi!16 Kasım 2021 Salı 22:16
  • Bu Telefon Apple'ın İphone'larını Utandırabilir16 Kasım 2021 Salı 21:43
  • Apple’ın Çalışanlarının Çantalarını Arama Israrı 30 Milyon Dolara Mal Oldu16 Kasım 2021 Salı 20:49
  • Üç Boyutlu Yazıcıdan Etsiz Kebap Ürettiler16 Kasım 2021 Salı 19:53
  • Instagram, Canlı Yayınlarına Yeni Özellikler Eklemek İçin Hazırlanıyor16 Kasım 2021 Salı 18:34
  • Uzayda yeni kriz: Yüzlerce enkaz yörüngeye dağıldı16 Kasım 2021 Salı 11:54
  • UUİ Acil Yörünge Değiştirdi: Uzay'daki Çöplük Problemi Büyüyor15 Kasım 2021 Pazartesi 21:28
  • Samsung'un 2022'de Piyasaya Süreceği Telefon Sayısı Ortaya Çıktı15 Kasım 2021 Pazartesi 20:47
  • Gucci, orijinalinden 20 kat pahalı özel üretim Xbox Series X'i tanıttı15 Kasım 2021 Pazartesi 20:38
  • Whatsapp'tan Yeni Özellik: Gizlilik Kişiselleşiyor15 Kasım 2021 Pazartesi 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti