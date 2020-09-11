  • BIST 1.103
  • Altın 466,494
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Sokağa atılan maskeler tehlike saçıyor

» »
Pandemi süreci ile hayatımıza giren maskeler, kullandıktan sonra muhafaza edilmeden rastgele yerlere atılmasıyla tehlike oluşturuyor.
Sokağa atılan maskeler tehlike saçıyor

Virüsten korunmamız için kullandığımız maskeler, muhafaza edilmeden rastgele yerlere atılması tehlike oluşturuyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Gülden Ersöz, maskelerin kullanıldıktan sonra 2 ayrı poşetin içine konulup atılması gerektiğini belirtti.

KULLANILMIŞ MASKELER NASIL MUHAFAZA EDİLECEK ?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bulaşıcılığı engelleyen maskenin kullanımı ülke genelinde zorunlu hale getirilirken, uzmanlar kullanıldıktan sonra bilinçsizce ortalığa atılan maskelerin, tehlike oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Dr. Gülden Ersöz, kullanılmış maskelerin nasıl muhafaza edileceği ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

''MASKE VİRÜSE KARŞI EN ÖNEMLİ BARİYER''

Solunum yolu enfeksiyon etkeni olan koronavirüse karşı en önemli bariyerinin maske olduğunu belirten Dr. Ersöz, "Maskeler bulundukları yere göre farklılıklar gösterebilir. Toplumda kullanılan maskeler cerrahi maske ya da buna eş değer maskeler olmalı. 2 çeşit maske var. Biri pamuklu kumaş içermeyen bizim kullandığımız 3 katlı maskeler, diğeri ise toplumda kullanılması daha uygun olan pamuklu kumaştan yapılan maskeler. Maskelerin ıslandığı ya da kirlendiğinde yıkanarak kullanılması mümkün olabilir ama tıbbi maskeler kirlendiği zaman atılmalı. Maske takılmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerekiyor. El hijyeni sağlandıktan sonra maske takılmalı. Maskenin yüzü tam sarması ve burnun üst tarafını sıkacak bir metalin olması gerekiyor. Maske yanlardan tutularak çıkartılmalı. Maskeyle birlikte siperlik de kullanılabilir. Ama tek başına siperlik etkili değildir" dedi.

''MASKELER 2 AYRI POŞETE KONULUP ATILMALI''

Maskenin tıbbi olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Dr. Ersöz, "Maske çıkartıldığı zaman herhangi bir yere konulmamalı. Tekrar kullanacaksak temiz bir naylon poşet içinde veya kağıt bir zarf içinde muhafaza edilmeli. Ama kirlendiyse mutlaka tıbbi atık olduğunu düşünelim. Nasıl bizi hasta ettiyse başkalarına da virüs bulaştırıp hasta edebilir. O yüzden 2 poşet içine koyup atmalıyız. Önümüze gelip hiçbir yere atmayalım" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Herkes 'Koronavirüs aşısı'nı bekliyor: Ancak bulunduktan sonraki en büyük.11 Eylül 2020 Cuma 11:04
  • Yenidoğana Ve 1 Yaşındaki Bebeklere Göz Kontrolü Şart!11 Eylül 2020 Cuma 10:59
  • Corona Mısınız ? Grip Mi ?11 Eylül 2020 Cuma 10:45
  • İmmün Yetmezliği Nedir? İmmün Yetmezliği Belirtileri Neler?11 Eylül 2020 Cuma 10:24
  • Zatürre Aşısında Randevu Dönemi11 Eylül 2020 Cuma 09:48
  • Sağlık Bakanlığı Girne'de ücretsiz PCR testi yapacak11 Eylül 2020 Cuma 08:41
  • Koronavirüs kaygısıyla baş etmek mümkün mü?10 Eylül 2020 Perşembe 21:32
  • Antibiyotik direnci nedir? Antibiyotik direnci neden olur, nasıl kırılır?10 Eylül 2020 Perşembe 21:16
  • Türk bilim insanından aşı açıklaması: Mükemmele yakın10 Eylül 2020 Perşembe 20:41
  • Z kuşağının boynu ağrıyor10 Eylül 2020 Perşembe 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti