Sokağa çıkan 18 kişi tutuklandı

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 18 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlar Kurulu tarafından 22.03.2020 tarihinde, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası tahtında, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 18 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.