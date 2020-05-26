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Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı

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Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı
Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları tedbirleriyle ev dışındaki aktivite sayısı azalırken, elektronik ortamda oyun oynama eğilimleri ise arttı.

AA muhabirinin araştırma şirketi GfK'nın verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki temsili 12 bölgede A (en üst), B (üstün altı), C1 (ortanın üstü) sosyoekonomik grubunda 18-55 yaş arası 800 tüketiciyle Nisan 2020'de online Kovid-19 tüketici davranışları araştırması yapılarak, bireylerin oyun oynama alışkanlıklarına yönelik veriler analiz edildi.

Buna göre, karantina ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ev dışındaki aktivite sayısı sınırlanırken, tüketicilerin özellikle oyun oynama eğilimleri artış gösterdi.

Oyun oynama sıklığının en fazla arttığı platformun tespitine yönelik yapılan araştırmada, yaklaşık her üç tüketiciden birinin oyun konsolu (yüzde 35), her iki tüketiciden birinin bilgisayar (yüzde 48) ve her üç tüketiciden ikisinin de mobil oyun (yüzde 66) oynama sıklıkları arttı.

Özellikle A (en üst) sosyoekonomik gruba mensup kişilerde, B (üstün altı) ve C1 (ortanın üstü) gruplarına oranla oyun konsolu oynama sıklıklarında yükseliş yaşandı.

KADINLAR BULMACA, ERKEKLER İSE AKSİYON TERCİH ETTİ

Mobil oyunlar arasında en çok oynanan türlerin başında yüzde 37 ile zeka oyunları gelirken, bunları sırasıyla yüzde 32 ile aksiyon ve yüzde 31 ile bilmece oyunları takip etti. En az oynanan mobil oyun türleri ise yüzde 9 ile rol oyunları oldu.

En çok oynanan mobil oyun türlerine cinsiyet kırılımında bakıldığında, kadınlar erkeklere oranla bulmaca, bilmece, simülasyon ve macera oyunlarını daha fazla tercih etti. Erkekler ise kadınlara göre daha çok aksiyon ve yarış oyunlarına yöneldi.

GÜNDE YAKLAŞIK 2,5 SAAT MOBİL OYUNDA GEÇTİ

Oyunseverler mobil oyunlara günde ortalama 2 saat 24 dakikalarını ayırdı. Yaş grubu açısından değerlendirildiğinde 18-34 yaş grubundaki oyuncular, 35-55 yaş grubuna göre mobil ortamda daha fazla vakit harcadı.

Mobil oyun oynarken gösterilen reklamları izleme davranışına bakıldığında, her beş oyuncudan biri genellikle tüm reklamları aktif olarak takip ederken, bu oranın özellikle kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlendi. Mobil oyuncuların yüzde 35'i ise sadece ilgisini çeken reklamları aktif olarak izledi.

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