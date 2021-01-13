Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için eşine tasma takan kadına ceza kesildi

Kanada'da bir kadın sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için ilginç bir yola başvurdu. Köpek gezdirmenin serbest olması üzerine eşine tasma takıp dışarı çıkan kadın ve eşine ceza kesildi.

Kanada'da bir kadın sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için ilginç bir yola başvurdu. Köpek gezdirmenin serbest olması üzerine eşine tasma takıp dışarı çıkan kadın ve eşine ceza kesildi.

Quebec eyaletinin Sherbrooke bölgesinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan köpek gezdirmeyi eşi üzerinde deneyen kadın, adama tasma takarak sokağa çıktı.

Polis kontrolüne denk gelen kadın, “Köpeğimi gezdiriyorum. Bu gayet doğal” ifadelerini kullandı. Ancak paçayı kurtaramayan çifte kişi başı 1200’er dolar para cezası kesildi.

Quebec’te akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı. Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkarmak dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.