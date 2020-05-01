Sokağa çıkma, maske takmama ihlallerine tutuklama

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 30 Nisan – 01 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 30 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 4 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.