Sokağa çıkma yasağı 23:30’dan 05.00’e

Başbakan Saner azalan vaka sayısı göz önünde bulundurularak sokağa çıkma yasağının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ve önerisine de istinaden, 31 Mayıs Pazartesi - 7 Haziran Pazartesi tarihleri arasında haftanın tüm günleri için 23.30 - 05.00 arasında uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

Bu bağlamda, haftanın tüm günleri için “saat:23:30 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Başbakan Saner ,perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-22:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Saner Marketlerin yeni düzenlemeye göre 07:00-22:00 saatleri arasında açık olacağını da kaydetti .