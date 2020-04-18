Sokağa çıkma yasağı 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatarın başkanlığında toplandı.Yaklaşık 4 saat süren toplantıda koronavürüs kararları değerlendirildi.Toplantıda alınan kararları Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağı ile ilçeler arası seyahate getirilen kısıtlamaların 30 Nisan’a kadar devam edeceğini söyledi.

Özersay, rutin bazı önergeler sonuçlandırmanın yanında, kısmi ve tam sokağa çıkma yasağını ay sonuna kadar uzatmaya karar verdiklerini, 06.00-21.00 arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı ile 21.00-06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının ay sonuna kadar geçerli olacağını söyledi.

İlçeler arası seyahat kısıtlamasının da 30 Nisan’a kadar uzatıldığını kaydeden Özersay, marketlerin akşam 20.00’ye kadar açık tutulması ve eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili şu anki uygulamanın da aynı şekilde uzatıldığını bildirdi.

Kudret Özersay, Karpaz bölgesinde 15 köyde başlatılan ve geçen hafta Yenierenköy, Sipahi ve Dipkarpaz’la sınırlanan tam sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığını; bu köylerde de ülkenin diğer bölgelerindeki gibi gündüzleri kısmi, geceleri ise tam sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

Özersay, Karpaz Koordinasyon Kurulu’nun da görevini tamamladığını ve artık böyle bir kurulun görev yapmayacağını söyledi.

Lapta ve Alsancak köylerine giriş çıkışlardaki polis kontrolünün de kaldırılmasına karar verdiklerini açıklayan Özersay, bu köylerde de ülkenin genelindeki rejimin uygulanacağını kaydetti.

Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca salgın nedeniyle halen kapalı olan ekonomik sektörlerin hangi aşamada, ne zaman açılabileceği konusunda görüş alışverişi de yaptıklarını belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin bir süredir yaptıkları toplantılara doktorlarla birlikte devam etmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Özersay, “Bizler sağlık uzmanlarının ve özellikle Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde hareket etme noktasında duruyoruz. Şu an itibarıyla herhangi bir ekonomik sektörün açılması yönünde bir karar üretmedik. Önümüzdeki hafta başında bu üç bakanlık yetkilileri doktorlarla bir araya gelecek. Hangi sektör ne zaman ve hangi şartlarda açılabilir ve hangi kurala tabi olacaklarına dair çalışmalarını devam ettirecek. Yani önümüzdeki birkaç gün içine herhangi bir sketörün açılması yönünde bir karar üretmedik. Komiteden uzlaşıyla çıkacak öneriyi Bakanlar Kurulu’nda günü geldiğinde değerlendireceğiz. Bilimin gösterdiği şekilde hareket edeceğiz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Pile köyündeki bazı gelişmeleri ve muhtarın önerilerini de değerlendirdiklerini ve Sağlık Bakanlığı’nın bu köydeki Kıbrıslı Türklere koronavirüs testi yapılması kararı aldığını açıkladı.