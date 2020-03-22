Sokağa çıkma yasağı basın emekçilerini kapsamıyor

İşte o açıklama:

Değerli Basın Emekçileri;

Öncelikle Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı ilan eden hükümetin bu kararının mücadele içerisinde olduğumuz virüs salgını konusuna olumlu anlamda katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Bildiğiniz üzere ilk günden itibaren biz basın çalışanlarının kamu görevi yaptığını ve insanlarımızın haber alma haklarını sağladığımızı, bu mücadelede en önemli ve riskli rollerden birini üstlendiğimizi Basın-Sen olarak defalarca dile getirdik.

Bugün alınan kısmi sokağa çıkma kararı görevde olan basın emekçilerini kapsamayacaktır. Hükümet yetkilileri ile yaptığımız görüşmede alınan bu tedbirler daha da ileriye taşınsa dahi kamu görevi yapan basın emekçileri bu uygulamalardan muaf olacaktır. Çünkü hükümete göre de bu sürecin sağlıklı işlemesi için basına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.

Burada esas olan toplum olarak hükümetin aldığı kararı çok iyi analiz etmemiz, bu karara tam anlamı ile uymamız ve özellikle market ile eczanelere akın etmememizdir. Çünkü bunu gerektirecek bir adım atılmamıştır. Lütfen akıl yolu ile bu karara uyalım, yarına daha bir umutla bakalım.

Ali KİŞMİR