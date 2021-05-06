Sokağa Çıkma Yasağı saatleri değişecek

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecektir.

Vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda aksi bir karar üretilmemesi halinde yukarıda belirtilen saat 21.00’dan başlayan sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verilmiştir.

İŞTE TÜM KARARLAR:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı