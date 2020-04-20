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Sokağa çıkma yasağı sırasında ayrı kalmamak için kız arkadaşını bagaja koyup yola çıktı

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Sokağa çıkma yasağı sırasında ayrı kalmamak için kız arkadaşını bagaja koyup yola çıktı
Sokağa çıkma yasağı sırasında ayrı kalmamak için kız arkadaşını bagaja koyup yola çıktı

Güney Afrika’da, sokağa çıkma yasağı sırasında kız arkadaşını ‘bagaja koyup’ trafiğe çıkan sürücü tutuklandı. Polis, adamın kız arkadaşını da tutukladı.

24 Mart’ta üç haftalık sokağa çıkma yasağı ilan eden ve yasağı nisan sonuna kadar uzatan ülkenin Guateng eyaletinin N12 karayolunda bir araç gören polis durdurdu ve sürücüsüne seyahat etmek için izni olup olmadığını sordu. İzni yoktu.

Polis adamı tutuklarken araçta arama yaptı ve bagajda genç bir kadın buldu. Adamın, kız arkadaşından ayrı kalmamak için onu almak amacıyla Guateng’e gittiği, ikilinin Mpumalanga eyaletine gitmek için yola çıktığı belirtildi. Bagajda yolculuk etmeyi kendi isteğiyle kabul ettiğini söyleyen kadın da tutuklandı.

Guateng eyaletinin toplum güvenliği biriminden Faith Mazibuko şunları söyledi: “Sokağa çıkma yasağında tüm riskleri alarak yola çıkmışlar. Kadını kendisi yakalanırsa onu bir ihtimal kurtarabileceğini düşünerek ya da dikkat çekmemek için koymuş olmalı.”

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