Sokağa çıkma yasağı uygulanan kediler üç ay sonra özgür

Almanya’nın güneybatısındaki Walldorf’da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bir kuş türünü korumak amacıyla ev hapsine alınan kedilerin üç ay sonra ilk kez dışarı çıkmalarına izin verildi.

Mayıs ayında sayıları gün geçtikçe azalan tepeli toygarın korunması için kediler ‘ev hapsine’ alınmıştı. Çiftleşme mevsimine giren kuşlar yuvalarını yere yapıyor. Bu da onları kediler için kolay av haline getiriyor.

Bu nedenle kedi sahiplerinden onları evde tutmaları istenmişti. Kedilerin sık olmamak kaydıyla sadece evin yakınlarında iki metreden daha uzun olmayan tasmayla dışarı çıkarılmasına izin verilmiş, kısıtlamaya uymayanlara para cezası verileceği açıklanmıştı. Evden kaçan kedileri bulmak için telefon hattı oluşturulmuştu. Yasak, kedi sahiplerinin tepkisini çekmişti.

Koruma altındaki kuş türünü öldüren veya yaralayan bir hayvanın sahibine 50 bin avroya (919 bin 462 lira) kadar para cezası verilebiliyor.

Walldorf’ta sadece üç çift tepeli toygarın kaldığının altını çizerek kısıtlama getiren yetkililer, kedilere yönelik sokağa çıkma yasağının bugün yerel saatle saat 00:01’den itibaren kaldırıldığını duyurdu.

Başladığında ağustos sonuna kadar süreceği açıklanan yasak planlanandan iki hafta önce kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının tepeli toygarların sayılarının artmasına katkı sağlayıp sağlamadığı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Tepeli toygarın sayısının çoğalmasını sağlamak amacıyla getirilen kısıtlama şimdilik kalktı. Bugünden itibaren kediler sokağa çıkmakta özgür. Ancak onların ve sahiplerinin sevinci uzun sürmeyecek çünkü yasak önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Her yıl kuşların çiftleşme döneminde sokağa çıkmaları yasaklanacak.