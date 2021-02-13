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Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!

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Sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı!
Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor.

Sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı!

Pazar günü marketler kapalı olacak.

Bankalar minimum personelle hizmet verecek.

Vatandaşlar en yakın markete gidebilecek.

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