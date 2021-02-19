Sokağa çıkma yasağı uzatıldı, bazı işyerleri açılıyor

Bakanlar Kurulu'nun değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu.
İşte kararlar:
-22 Şubat Pazartesinden, 26 Şubat Cuma’ya kadar saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.
- 26 Şubat Cuma günü ile 22 Şubat Pazartesi temel ihtiyaçlar dışında tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.
-20 Şubat cumartesi günü fırın, kasap, benzin, manav, eczane vb sektörlerin yanı sıra tarım ve hayvancılık ve sanayiler faaliyet sürdürecek. Diğerleri tamamen kapalıolacak
-Pazar günleri eczane ve fırınlar hariç diğer tüm işletmeler kapalı olacak.
-Kapalı olan yerler şöyle: Tiyatro, sineme, nişan, düğün, doğum günü kutlamaları, mevlüt, meyhane, bar, internet cafe, oyun alanları, yüzme havuzu, spa, masaj salonu, gece kulübü, açık pazar.
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