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Sokağa çıkma yasağı uzatıldı, bazı işyerleri açılıyor

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Sokağa çıkma yasağı uzatıldı, bazı işyerleri açılıyor
Sokağa çıkma yasağı uzatıldı, bazı işyerleri açılıyor

Bakanlar Kurulu'nun değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu.

İşte kararlar:

-22 Şubat Pazartesinden, 26 Şubat Cuma’ya kadar saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

- 26 Şubat Cuma günü ile 22 Şubat Pazartesi temel ihtiyaçlar dışında tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

-20 Şubat cumartesi günü fırın, kasap, benzin, manav, eczane vb sektörlerin yanı sıra tarım ve hayvancılık ve sanayiler faaliyet sürdürecek. Diğerleri tamamen kapalıolacak

-Pazar günleri eczane ve fırınlar hariç diğer tüm işletmeler kapalı olacak.

-Kapalı olan yerler şöyle: Tiyatro, sineme, nişan, düğün, doğum günü kutlamaları, mevlüt, meyhane, bar, internet cafe, oyun alanları, yüzme havuzu, spa, masaj salonu, gece kulübü, açık pazar.

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