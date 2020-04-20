Sokağa çıkma yasağına hangi bölge ne kadar uydu?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 13 - 20 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 291 kişinin kısmi, 107 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 398 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Edenlerin Bölgelere Göre Dağılımı
Kısmi
Gece 21’den sonra
Toplam
Lefkoşa
62
39
101
Gazimağusa
116
23
139
Girne
50
28
78
Güzelyurt
29
8
37
İskele
34
9
43
Toplam
291
107
398
19 - 20 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 54 kişinin kısmi, 10 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 3 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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