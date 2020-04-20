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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağına hangi bölge ne kadar uydu?

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Sokağa çıkma yasağına hangi bölge ne kadar uydu?
Sokağa çıkma yasağına hangi bölge ne kadar uydu?

  Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 13 - 20 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 291 kişinin kısmi, 107 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 398 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

 

            Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Edenlerin Bölgelere Göre Dağılımı

 

Kısmi

Gece 21’den sonra

Toplam

Lefkoşa

62

39

101

Gazimağusa   

116

23

139

Girne

50

28

78

Güzelyurt

29

8

37

İskele

34

9

43

Toplam

291

107

398

 19 - 20 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 54 kişinin kısmi, 10 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 3 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

                                   

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