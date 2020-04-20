Sokağa çıkma yasağına hangi bölge ne kadar uydu?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 13 - 20 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 291 kişinin kısmi, 107 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 398 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Edenlerin Bölgelere Göre Dağılımı

Kısmi Gece 21’den sonra Toplam Lefkoşa 62 39 101 Gazimağusa 116 23 139 Girne 50 28 78 Güzelyurt 29 8 37 İskele 34 9 43 Toplam 291 107 398

19 - 20 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 54 kişinin kısmi, 10 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 3 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.