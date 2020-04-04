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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Sokağa Çıkma Yasağına İhlal Ve Yasal Emirlere Riayetsizlik

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Sokağa Çıkma Yasağına İhlal Ve Yasal Emirlere Riayetsizlik
Sokağa Çıkma Yasağına İhlal Ve Yasal Emirlere Riayetsizlik

Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa
çıkma yasağı, 31.03.2020 -10.04.2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah  saat 06:00’ya
kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından;
03 - 04 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 26 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 47 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği;1 iş yerinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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