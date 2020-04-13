Sokağa Çıkma Yasağını İhlal

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 06 - 13 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında,
ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 315 kişinin kısmi, 134 kişinin ise gece saat
21:00’den sonra olmak üzere toplam 449 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 iş yerinin
yasağa rağmen açık bulundurulduğu ve 2 kişinin ise karantina kurallarını ihlal ettiği tespit
edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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