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Sokağa Çıkma Yasağını İhlal

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Sokağa Çıkma Yasağını İhlal
Sokağa Çıkma Yasağını İhlal

08 - 09 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından
yapılan denetimlerde; 13 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 11 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı, yurt dışından ülkeye giriş yapan 1 kişinin yasal emirlere uymayarak sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği, Bakanlar Kururlutarafından sadece ekmek imalatına izin verilen bir işletmenin pide bölümünü faal hale getirip satış yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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