Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 6 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Polisin dünden başlayarak bu sabaha kadar ülke genelinde yaptığı kontrollerde gece saat 00:01’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasına göre soruşturma sürüyor.
Polisin dünden başlayarak bu sabaha kadar ülke genelinde yaptığı kontrollerde gece saat 00:01’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasına göre soruşturma sürüyor.
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