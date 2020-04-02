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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı

Kısmi sokağa çıkma yasağını ve akşam saat 21.00 sonrası uygulanan tam sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 65 kişi tutuklandı.

Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart itibariyle saat 00.00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart – 10 Nisan tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından; 01 – 02 Nisan  (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 14 kişinin kısmi, 51 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar polis tarafından tutuklandı. 

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