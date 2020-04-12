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Sokağa çıkma yasağını ihlal edip eski sevgilisinin evini bastı: Pencereyi taşlayıp annesini bıçakla yaraladı

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Sokağa çıkma yasağını ihlal edip eski sevgilisinin evini bastı: Pencereyi taşlayıp annesini bıçakla yaraladı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edip eski sevgilisinin evini bastı: Pencereyi taşlayıp annesini bıçakla yaraladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 18 yaşındaki Büşra G., eski sevgilisinin oturduğu binanın önüne giderek, penceresini taşladı. Büşra G., kendisine engel olmak için aşağı inen, eski sevgilisinin annesi Fadime K.''yi de bıçakla yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Şahapgürler Mahallesi’nde, Büşra G., bir süre önce ayrıldığı ve aynı mahallede yaşayan eski sevgilisi Seyfullah K.’nin ailesi ile birlikte oturduğu apartmana gitti. Corona virüsüyle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını da ihlal eden Büşra G., binanın giriş katında oturan Seyfullah K.’nin evinin penceresini taşlamaya başladı.

Bunun üzerine Seyfullah K.’nin annesi Fadime ile babası Necati K., dışarı çıkarak, genç kıza müdahale etmek istedi. Büşra G. ise eski sevgilisinin anne ve babasına bıçakla saldırdı. Fadime K., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Babası da bıçak çekti

Kavga sırasında olay yerine gelen Büşra G.’nin babası Hakan G. de yanındaki bıçakla Necati K.’yi bıçakladı. Seyfullah K. de eski sevgilisi ve onun babasına müdahale etti. Büşra G., bu sırada eski sevgilisini de bıçaklamaya kalkıştı. Genç kız ile babası Hakan G., bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavga sonrası polis, Büşra G. ile babası Hakan G.’yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan Fadime K. ile Necati K. çifti ise hastanede tedaviye alındı.

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