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Sokağa çıkma yasağının saatleri değişti!

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Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Açıklanan kararlar kapsamında gece sokağa çıkma yasağı 1 saat geriye alındı.
Sokağa çıkma yasağının saatleri değişti!

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Açıklanan kararlar kapsamında gece sokağa çıkma yasağı 1 saat geriye alındı.

Saner, Pazartesi-Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının akşam saat 21.00 ile sabah saat 05.00 arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Öte yandan Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Cumartesi günleri açık olan sektörlere ilişkin saatlerde de değişikliğe yapıldı.

Başbakan Ersan Saner, restoran, kafe, pastane, meyhane, berber, kapalı spor salonları ve açık olan diğer sektörlerin 18.00'de ekledi.

Kararın 21 Nisan’da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeniden değerlendirileceğini ifade edildi.

 

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