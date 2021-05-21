Sokağa çıkma yasağının saatleri değişti…

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıkladı. Yeni alınan kararlar kapsamında, Pazar günleri için uygulanan sokağa çıkma yasağı son bulurken, gece sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Pazar günü dahil haftanın tüm günleri saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İşte alınan karar:

24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için “saat:23:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10:00-22:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07:00-22:00 saatleri arasında açık olacaktır.