Sokağa çıkma yasakları uzatıldı

Başbakan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor...

15 Mart Pazartesi gününden itibaren Pazar hariç her gün gece 21 ile sabah 05 arasındaki sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Pazar günü ise eczane,benzin istasyonu vs.. çalışabileceği tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kapalı olan işletmelerin durumu Sağlık Üst kurulunun değerlendirmelerine göre yeniden revize edilecektir.

Minibüsler çalışmaya başlayacak.

İlçeler arası geçişler aynı şekilde devam edecek( Mağusa ve Lefke Güzelyurt bölgesine geçişler izne tabii)

Restoranlar aynı şekilde çalışmaya devam edecek.

Diğer sektörlerde açılma konusu hafta bir sonraki toplantıya kadar o hafta içerisindeki Covid-19 bulaşının seyrine göre karar verilecek.

Lefkoşa ve Girne kendi içinde minibüs servis vs çalışabilecek.

(şöförün bir arka koltuğuı boş olacak şekilde %50 kapasiteyle)