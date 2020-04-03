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Sokağa Çıkma Yasası... Bir yıla kadar hapis veya asgari ücretin yüzde 10’u

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Bakanlar Kurulu'ndan yeni yasa gücünde kararname... Bir yıla kadar hapis cezası veya asgari ücretin %10’una kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılma söz konusu...
Sokağa Çıkma Yasası... Bir yıla kadar hapis veya asgari ücretin yüzde 10’u

Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasası’nın suçlar ve cezalar maddesinde öngörülen cezanın yeniden düzenlenmesi amacıyla yasa gücünde kararname çıkardı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu yasa gücünde kararname ile, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasası’nın suçlar ve cezalar maddesinin Sokağa Çıkma Emirnamesi’nin yürürlükte kaldığı sürece asgari ücretin %10’ (yüzde on)’u oranında değiştirilmesi amaçlandığı belirtildi.

Çıkarılan yasa gücünde kararnameye göre, Sokağa Çıkma Yasağı Yasanın 2’nci maddesi uyarınca yapılan Sokağa Çıkma Emirnamesi kurallarına aykırı bir davranışta bulunan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretin %10 (yüzde on)’una kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması ve olası bir salgının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak Sokağa Çıkma Emirnamesi 31.3.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Ancak içerisinde bulunmakta olduğumuz durumun ciddiyeti ve aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda söz konusu Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın Suç ve Cezalar maddesinin güncellenmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Bu bağlamda, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasası’nın suçlar ve cezalar maddesinde öngörülen cezanın yeniden düzenlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu Yasa Gücünde kararname çıkardı.

Çıkarılan Yasa Gücünde Kararname ile Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasası’nın suçlar ve cezalar maddesinin Sokağa Çıkma Emirnamesi’nin yürürlükte kaldığı sürece asgari ücretin %10 (yüzde on)’u oranında değiştirilmesi amaçlanmıştır. 

Çıkarılan Yasa Gücünde Kararnameye göre, Sokağa Çıkma Yasağı Yasanın 2’nci maddesi uyarınca yapılan Sokağa Çıkma Emirnamesi kurallarına aykırı bir davranışta bulunan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretin %10 (yüzde on)’una kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”

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