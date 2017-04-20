Sokağa çiş yapması pahalıya patladı, 10 bin Euro para cezası kesildi

İtalya'nın Cenova kentinde sokağa çiş yapan bir gence 10 bin Euro para cezası kesildi.

ANSA haber ajansında yer alan habere göre, kentin tarihi merkezindeki bir ara sokağa çiş yapan 19 yaşındaki Marco isimli bir genci polisler fark etti. Kimlik bilgileri alınan gence, sokağa rastgele işeyerek "kamu düzenine aykırı” davrandığı, bu nedenle evine para cezası gönderileceği tebliğ edildi. Gencin ailesi, "Bu kadar ağır bir ceza beklemiyorduk" dedi.

"Arkadaşlarımla birlikteyken iki bardak bira içtim, çok sıkışmıştım. Saat geçti ve tuvaletini kullanabileceğim açık bir mekân da yoktu” diyen gencin ev adresine bir süre sonra 10 bin Euro (yaklaşık 39 bin 200 TL) para cezası gönderildi.

"CEZA KAĞIDINI TEKRAR TEKRAR OKUDUK"

Bu kadar yüklü bir ceza beklemeyen gencin ailesi, "Bu kadar ağır bir ceza beklemiyorduk. Ceza kâğıdını tekrar tekrar okuduk” diyerek tepki gösterdi.

CEZANIN BİR KISMINI ÖDEDİLER

İtalya'da 2016 yılında, bu ve buna benzer suçları işleyenler hakkında dava açılmasını öngören Kabahatler Kanunu'nda değişiklik yapılarak, suçlu olduğu tespit edilen kişilere yüklü miktarda idari para cezası kesilmeye başlandı.

Gencin babasının, 60 gün içinde ceza ödenmesi halinde uygulanan indirimden yararlandığı, 10 bin Euro'nun 3 bin 333 Euro'sunu ödediği belirtildi.