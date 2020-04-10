#SokağaÇıkmaYasağı Türkiye'de halk market kuyruklarına girdi

Büyükşehirlerde bu geceden itibaren pazartesi gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edileceği bilgisi halkın marketlere, fırınlara koşmasına yol açtı. Korona virisüyle mücadele tedbiri kapsamında alınan kararın uygulamaya 2 saat kala belli olması tepki topladı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta bu gece 24.00’ten itibaren hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bilgisi halkı sokaklara döktü. Habersiz gelen sokağa çıkma yasağı nedeniyle panik olan insanlar ihtiyaçlarını tedarik edebilmek için marketlere koştu.

10 Nisan Cuma 202 saat 24.00 ile 12 Nisan Pazar 24.00 arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde sokağa çıkma yasağının ilan edileceği belirtildi. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.

Sokağa çıkma yasağına 2 saat kaldığını gören vatandaşların ihtiyaçlarını marketlerden alabilmek için cadde ve sokaklara indi. Market, fırın türü alışveriş noktalarında kalabalıklar oluştu. Korona virüsü tedbirleri için alınan kararın önceden duyurulmaması nedeniyle kalabalıklar oluşturması tepki topladı.