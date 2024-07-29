Sokak hayvanları düzenlemesi: Kanun teklifinin ilk 5 maddesi protestolar eşliğinde kabul edildi

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk 5 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif üzerindeki görüşmeler bugün devam edecek.
Teklifin, görüşmelerin 14. saatinde kabul edilen tartışmalı 5. Maddesi, sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolunu açıyor.
Muhalefetin maddenin tekliften çıkarılması için verdiği önergeler reddedildi.
AKP, teklifi Meclis'in tatile gireceği 1 Ağustos’tan önce yasalaştırmak istiyor.
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