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Sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi

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Mağusa Gelişim Akademisi ile Sokak Hayvalanlarına Yardım Gönüllüleri sokak hayvanları yararına kermes düzenledi
Sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, ile Sokak Hayvanları Yardım Gönüllüleri  işbirliğinde bugün MGA Tesisi’nde sokak hayvanları yararına bir kermes düzenlendi. MGA’da10:00 ile 18:00 saatleri arasında düzenlenen kermeste geliri sokak hayvanlarının bakımında kullanılmak üzere duyarlı kişilerin bağışta bulunduğu 2.El Eşya,Kitap,Çanta,Takı satışı yapıldı.

Kermesten elde edilecek gelir, hem sokakta yaşayan hayvanlar için hem de Gazimağusa Belediyesi’nin Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakımları belediye tarafından yapılan köpeklerin yem ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında katkı sağlayacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, MGA ve  sokak hayvanlarına yardım gönüllülerinin sokak hayvanlarına yardım amacıyla güzel bir etkinlik yaptığını ifade ederek, daha önce de pekçok kez gerçekleştirdikleri etkinliğe halkın ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Başkan Arter, Sokak hayvanlarının hem bakımı hem beslenmesinin kendileri için önemli olduğunu, Gazimağusa’da geçen yıl hayata geçirdikleri KKTC’nin en konforlu ve donanımlı Hayvan Barınağı’nın faaliyette olduğunu ifade ederek, bunun yanında kent içinde yaşayan sokak hayvanlarına yem ve su verilmesi hizmeti de verdiklerini belirti. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da insanlarımızın kent içinde sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamayı sevdiğini gördüklerini ifade eden Başkan İsmail Arter, etkinliğe destek olan halka teşekkür etti.

Sokak Hayvanlarına Yardım Gönüllüleri üyesi NahideAtay Sokak Hayvanlarına Yardım gönüllüleri olarak 7.sini düzenledikleri etkinliği her yıl 2 kez yaptıklarını, etkinlikten elde edilen gelirin tamamının hem sokakta yaşayan havanlar hem de belediyenin bünyesindeki barınakta kullanıldığını ifade etti.Satışı yapılan eşyaların Mağusa halkı tarafından bağışlandığını, halkın dikkatini daha çok çekmek ve farkındalık yaratmak adına etkinliği Salamis yolunda yaptıklarını ifade eden Atay, bundan sonra da etkinliği düzenlemeye devam ederek sokak hayvanlarına yardım konusunda halkın duyarlılığını artırıp desteğini daha çok almak istediklerini ifade etti ve göreve geldiği günden beri etkinliğe büyük destek veren Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

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