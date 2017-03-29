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"Sokak hayvanları yararına kermes düzenleniyor"

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"Sokak hayvanları yararına kermes düzenleniyor"
Altın Patiler Derneği asbaşkanı Hatice Azizoğlu, Mağusa’da yaşam süren sokak hayvanlarının kısırlaştırılması adına kermes düzenleyeceklerini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, bir süreden beri devam eden kısırlaştırma operasyonlarını devam ettirebilmek adına 1 Nisan tarihinde kermes düzenleyeceklerini, etkinliğin tam gün devam edeceğini ve stantlarda satabilmek için 2. El eşya bağışlarına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

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Duyarlı vatandaşları kermese çağıran Azizoğlu, gelirin tamamının sokakta yaşam süren ve kontrolsüzce üreyen savunmasız canlıları kısırlaştırmak için kullanacaklarını bildirdi. 

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