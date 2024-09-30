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Sokak hayvanlarını besleyen otomat Tatlısu'da devreye alındı

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Ataoğlu, Tatlısu Belediyesi bünyesinde kurulan, “sokak hayvanlarını besleyen geri dönüşüm otamatı”nın açılışına katıldı. 
Sokak hayvanlarını besleyen otomat Tatlısu'da devreye alındı

ATAOĞLU; “ÇEVRE VE HAYVAN DOSTU ÖRNEK BİR PROJE”
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Rose’s Country Club (Gülderen Aktuna) ve Tatlısu Rescued Dogs (Claire Lamb) iş birliğinde düzenlenen kermesten elde edilen gelir ve Tatlısu Belediyesi’nin katkılarıyla alınan iki adet pet Pugedon Mamamatik’in açılış etkinliğine katıldı. 
Pet şişe, cam şişe ve metal kutuların atılması ile sokak hayvanları için mama ve su verebilen sokak hayvanlarını besleyen geri dönüşüm otomatının açılış etkinliği, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Rose’s Country Club sahibi Gülderen Aktuna, Tatlısu Rescued Dogs sahibi Claire Lamb ve Tatlısu çevre ve hayvan severlerin katılımı ile gerçekleştirildi.  

ATAOĞLU: “ÇEVRE VE HAYVAN DOSTU ÖRNEK BİR PROJE”
Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre be hayvan dostu Pugedon Mamamatikleri KKTC’ye kazandıran başta Tatlısu Belediyesi ile çevreye ve hayvan haklarına duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.
Bunun KKTC’de bir ilk olduğuna da değinen Ataoğlu, özellikle doğaya en çok zararı olan plastik pet şişelerin, doğadan temizlenmesi ve geri dönüşüme katılması, bunu yaparken de aynı zamanda sokak hayvanlarının yaşamlarını idame edebilmesi için gerekli olan mama ve su ihtiyaçlarının karşılanacağına dikkati çekerek, çok önemli bir farkındalık ve alışkanlık yaratacak bir uygulama olduğuna dikkati çekti. 
Ataoğlu, Tatlısu Belediyesi’nin her alanda olduğu gibi, çevre ve hayvan severlik konusunda da öncü bir belediye olduğunu bu girişimi ile bir kez daha kanıtladığına dikkati çekerek, bunun ülke geneline yayılması açısından örnek olabilecek bir davranış olduğunu belirtti.

otomatall.jpgORÇAN: “SIFIR ATIK PROJEMİZ KAPSAMINDA, ÇEVRECİ VE HAYVANSEVER BİR PROJE”
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da açılış etkinliğinde yaptığı konuşmasında, sıfır atık projesi kapsamında, geri dönüşümü destekleyen ve aynı zamanda sokak hayvanlarını besleyen otomatı, özelde Tatlısu’ya genelde de KKTC’ye kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Orçan, Gülderen Aktuna ve Claire Lamb’a, çevreye ve hayvanlara olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, bunun önemli bir farkındalık olduğunu, Belediye olarak böylesi çevreci ve hayvan sever projelerde öncü olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. 
Konuşmaların ardından, Ataoğlu ve Orçan, otomatlara ilk pet şişeyi atarak, sokak hayvanlarını besleyen geri dönüşüm otomatını devreye koydular.

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