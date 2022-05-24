Sokak hayvanlarının korunması hepimizin görevidir!

Başkan Güngördü, ülkemiz genelinde çeşitli bölgelerde zaman zaman sokak hayvanlarının meçhul kişiler tarafından zehirlendiği haberlerine üzülerek rastladığını belirterek Girne Belediyesi olarak sokaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu çalışmalarının uzun yıllardır devam etmekte olduğunu; bu tür zehirlenmeler dahil korumasız olan sokak hayvanlarının maruz kaldığı tüm olumsuz koşulların tamamen ortadan kaldırılmasının gerektiğini belirtti.

Güngördü ‘Yaşadığımız yüzyılın içinde tüm hayatın kutsal olduğunu ve tüm canlıların yaşama hakkının en temel olgu olduğu inancıyla, Girne Belediyesi olarak 2017 yılında hizmete açtığımız Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizde yardıma muhtaç canların imdadına koşmaya devam etmekteyiz’ diye vurguladı.

Başkan Güngördü açıklamasını şu şekilde tamamladı:

‘ Sokak hayvanları yasal olarak ilgili bölge Belediyelerinin sorumluluğunda olup tüm toplumsal çaba ile yönetilmesi gerekmektedir. Evde bakımınızda olan köpeklerin resmi kayıt ve lisanslarını yapmak, ev hayvanlarının temel ihtiyaçlarını hayatlarının sonuna kadar sağlamak ve sokaktaki kimsesiz dostlarımıza yardım etmek; hiç olmazsa zarar vermemek, her bireyin vicdani sorumluluğudur. Bu noktada, Girne Belediyesi olarak hayvanlara yapılan her türlü şiddet ve zulüm eylemlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında duracağımızı belirtirim.’