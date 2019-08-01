Almanya'da Kazak kökenli bir kişi sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü. Bisikletle kaçan saldırgan kısa bir süre sonra yakalandı.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde 36 yaşındaki bir adam samuray kılıcıyla yol ortasında öldürüldü. Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan Kazak kökenli adamın tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadığı açıklanırken görgü tanıkları saldırganın bisikletle kaçtığını söyledi.

Polis olaydan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını açıkladı.

Saldırı, Almanya’nın altıncı büyük şehir olan Stuttgart’ın güneyinde Baden-Württemberg’de meydana geldi. Stuttgart, Almanya’nın en güvenli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.