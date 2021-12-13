Sokak Röportajı Yapan Gazetecilere Ev Hapsi Ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Sokak röportajları yapan sosyal medya içerik üreticilerinin evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınanların avukatı Ömer Furkan Dağ, yayıncılara ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

Karar sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat Ömer Furkan Dağ, "Savcılık; Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi." dedi.

Ne olmuştu?

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy, İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, ‘Sade vatandaş’ Mehmet Koyuncu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya demokrasi için tehdide dönüştü" açıklamasından bir gün sonra gerçekleşmişti.

Gözaltıların, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından yapıldığı belirtildi.

Hasan Köksoy'un eşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah saat 7'de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşim Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler... Arama emri sebebi Mücahit Birinci." ifadesini kullandı.

Köksoy, geçen hafta bir sokak röportajında, mülakat yaptığı kişinin açıklaması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Hasan Köksoy ve röportaj yaptığı kişi daha sonra tahliye edilmişti.

'Sade Vatandaş' kullanıcı adıyla bilinen Mehmet Koyuncu ise, polisin sabah saatlerinde evine baskın düzenlediğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Koyuncu, "Polisler şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada." sözleriyle şehir dışında olduğu için gözaltına alınmadığını bildirdi.

Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya da, sosyal medya hesabından, "Gözaltına alındık. Kahraman kazan devlet hastanesindeyiz. Bir grup başka bir hastaneye götürüldü. Buradan karakola götürülecegimiz söylendi." paylaşımında bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, gözaltıların AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin şikayeti nedeniyle yapıldığını iddia etti.

'Türkiye gerçekleri' isimli Twitter hesabının sahibi Mustafa Selanik, sosyal medya hesabından, Birinci'nin daha önce yazdığı bir iletiyi paylaşarak, "17 gün önce bu tweeti attı... Geliyoruz dedi, kiminle geldiğini görmüş olduk, bugün başta paylaştığı isim dahil 4 sokak röportajı yapan arkadaş gözaltına alındı....Hukuk bir gün herkese lazım olacak, özellikle hukuksuzluk yapanlar..." paylaşımı yaptı.

Selanik, iletisinin devamında "Susmayacağız" açıklamasında bulundu.