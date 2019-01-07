Sokaklar ve Okullar çamaşırhaneye dönüştü !..

KKTC’de eskiden sokaklarda pek rastlanmayan olaylara şimdilerde sıklıkla rastlanması halk arasında şaşkınlık yaratıyor. Lefkoşa’nın Surlar İçi kesiminin yanısıra, hemen hemen her bölgesinde görülmeye başlanan ve çevre açısından büyük çirkinlik oluşturan, duvarlara elbise asma işli olanca hızı ile devam ediyor.

Okulları çevreleyen tellerin üzerlerinin yanısıra apartmanların duvarları ve demirleri üzerine asılan iç çamaşırları da dâhilher çeşit elbiselerin asılması, görenleri güldürürken, turistleri de hayrete düşürüyor.

Özellikle okulları çevreleyen demir koruluklar üzerine, yıkanıldıktan sonra asılan elbiseler küçük öğrencilerin gülüşmesine neden olurken, yıkandıktan sonra asılan elbiselerin kaldırılması yönünde yapılan ikazlara da elbiselerini buralara asan aileler tarafından aldırılmadığı gözlemleniyor.

Temiz Çevre görüntüsüne büyük darbe vuran bu tür olaylara, çevreden sorumlu, Çevre Dairesinin duyarsız kaldığı öne sürülürken, gerekli cezaların da kesilmediği öne sürülüyor.

Sosyal Medyada büyük tepki gören bu tür görüntülere vatandaşlar yaptıkları yorumlarda, memleket kültür açısından büyük değişime uğruyor. Turistler bu görüntüleri şaşkınlık ile izlerken bir yerleri ile bizlere gülüyor. Nerede bu tür olayları önleyecek ve ceza kesecek yetkililer deniliyor.