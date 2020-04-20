Sokakları yıkamak için kullanılan suda "eser miktarda" Koronavirüs izleri bulundu

Fransa'nın başkenti Paris, sokakları yıkamak için kullanılan suda "eser miktarda" yeni tip Koronavirüs izlerine rastlandığını ancak içme suyunun kontamine olma riski altında olmadığını açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre şehrin çevre yetkilisi Celia Blauel, şehrin çeşitli bölgelerindeki "içilmez sulardan" 27 farklı örnek aldıklarını ve laboratuvarlarının 4'ünde Koronavirüs izine rastladığını ifade etti.

Yetkilinin bahsi geçen suyun Sen Nehri ve l'Ourcq Kanalı'ndan çekildiğini ifade ederek, depolanan bu suyun sadece Paris'in parklarını sulamak ve sokakları yıkamak için kullanıldığını ifade etti.

Blauel, "Paris yönetimi hangi adımları atacağına karar vermeden önce bölgesel sağlık ajansına danışma kararı aldı" dedi.

Fransa'da şu ana kadar 112 bin 606 vaka tespit edildi ve yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti