  • BIST 98.946
  • Altın 377,759
  • Dolar 6,9475
  • Euro 7,5550
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Sokakları yıkamak için kullanılan suda "eser miktarda" Koronavirüs izleri bulundu

» »
Sokakları yıkamak için kullanılan suda "eser miktarda" Koronavirüs izleri bulundu
Sokakları yıkamak için kullanılan suda "eser miktarda" Koronavirüs izleri bulundu

Fransa'nın başkenti Paris, sokakları yıkamak için kullanılan suda "eser miktarda" yeni tip Koronavirüs izlerine rastlandığını ancak içme suyunun kontamine olma riski altında olmadığını açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre şehrin çevre yetkilisi Celia Blauel, şehrin çeşitli bölgelerindeki "içilmez sulardan" 27 farklı örnek aldıklarını ve laboratuvarlarının 4'ünde Koronavirüs izine rastladığını ifade etti.

Yetkilinin bahsi geçen suyun Sen Nehri ve l'Ourcq Kanalı'ndan çekildiğini ifade ederek, depolanan bu suyun sadece Paris'in parklarını sulamak ve sokakları yıkamak için kullanıldığını ifade etti.

Blauel, "Paris yönetimi hangi adımları atacağına karar vermeden önce bölgesel sağlık ajansına danışma kararı aldı" dedi.

Fransa'da şu ana kadar 112 bin 606 vaka tespit edildi ve yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bazı Avrupa Ülkeleri Bugünden İtibaren Sınırlamaları Kademeli Olarak Kaldırmaya Başlıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 10:58
  • İran mahkumlara verdiği süreyi 1 ay uzattı20 Nisan 2020 Pazartesi 10:53
  • Afrika'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 1080'e Yükseldi20 Nisan 2020 Pazartesi 10:50
  • İslam İşbirliği Teşkilatı: Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul etmiyoruz20 Nisan 2020 Pazartesi 10:45
  • İsrail'de Kovid-19'a Rağmen Netanyahu Karşıtı Gösteriler Sürüyor20 Nisan 2020 Pazartesi 10:43
  • Fransa Başbakanı Philippe: "salgından önceki hayata dönmek uzun sürecek"20 Nisan 2020 Pazartesi 09:48
  • Premier Lig Ekibi Brighton'ın Stadı, Koronavirüs Test Merkezine Çevrildi20 Nisan 2020 Pazartesi 09:35
  • İtalya Başbakanı Conte’den Almanya’ya fren benzetmesi Pazartesi20 Nisan 2020 Pazartesi 09:08
  • Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 625 bini aştı20 Nisan 2020 Pazartesi 08:39
  • ABD Başkanı Trump: İran talep ederse koronavirüsle mücadele için yardım edebiliriz20 Nisan 2020 Pazartesi 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti