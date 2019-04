Sokakta bir kadının yumruklandığını gören 'Paskalya tavşanı' olaya anında müdahale etti (Video)

ABD'nin Florida eyaletinde paskalya tavşanı kostümlü bir adam, sokakta bir kadın ile adamın kavga ettiğini ve kadının yumruk yediğini görmesi üzerine harekete geçti.

İsminin Antoine McDonald olduğu öğrenilen kostümlü adam, kavgayı ayırmak için ilk önce adamı tutup kadından uzaklaştırmaya çalıştı ancak bu işe yaramayınca adamı yumruklamaya başladı.

Kavga, polisin tarafları ayırmasıyla son buldu.

EASTER BUNNY BEATDOWN: A person dressed as the Easter bunny was caught on camera hopping into a fight on Easter Sunday in Downtown Orlando.