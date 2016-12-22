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Sokakta çıplak yürüyen modeli sadece 12 kişi fark etti

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Sokakta çıplak yürüyen modeli sadece 12 kişi fark etti
Vücut boyama sanatçısı Sarah Attwell, model Kelly Klein'ın belden aşağısını dar pantolon giymiş izlenimi uyandıran bir şekilde boyadı.

İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden Daily Mail'in internet sitesi, ilginç bir projeye imza attı. Mail Online, Türkiye'de de bir hayli yaygın olan aşırı dar pantolonlar ve taytların insanların dikkatini çekip çekmediğini ölçmek için "aslında çıplak" bir modeli sokağa çıkardı.

BOYANMASI 2 SAAT SÜRDÜ

Vücut boyama sanatçısı Sarah Attwell, model Kelly Klein'ın belden aşağısını dar pantolon giymiş izlenimi uyandıran bir şekilde boyadı.

Bu işlem yaklaşık 2 saat sürdü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

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