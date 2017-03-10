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Şoke eden araştırma… Öldükten sonra beyin çalışmaya devam ediyor

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Şoke eden araştırma… Öldükten sonra beyin çalışmaya devam ediyor
Kanada'da yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları tüyler ürperten türden... Buna göre bazı kişilerin beyin aktiviteleri öldükten sonra en az 10 dakika daha devam edebiliyor.

Yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorlar tarafından yürütülen çalışmada bir kişinin klinik olarak öldüğü açıklansa dahi beyin aktivitelerinin sürdüğü gözlendi.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre araştırma için, kalp krizi nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırılan ancak kurtarılamayan dört hastanın beyin aktiviteleri incelendi.

Doktorlar tarafından yapılan standart gözlem sonucu nabzı atmayan ve göz bebekleri tepki vermeyen, yani tıbbi olarak öldüğü tespit edilen bu dört hasta üzerinde yapılan testlerde, bir hastanın beyninin çalışmaya devam ettiği anlaşıldı. Bu hastada, uyuyan bir insanda gözlenen beyin dalgalarıyla aynı hareketin devam ettiği görüldü.

DOKTORLAR NEDENİNİ AÇIKLAYAMIYOR

Western Ontario Üniversitesi’nden bir ekip tarafından yayınlanan araştırmanın bulguları yeni bir takım tıbbi ve etik tartışmaları beraberinde getirecek. Zira araştırmayı yürüten doktorlar, kalp ritmi ve arteryel kan basıncının kesilmesini takiben tek bir delta dalgasının ortaya çıkmaya devam ettiğini gördüklerini ifade ediyor.

Araştırmada, incelenen hastaların sadece birinde bu gizemli beyin aktivitesinin devam ettiği fark edilirken, diğerlerinde ise kalbin çalışmayı bırakmadan önce beyninin durduğu ifade edildi.

Doktorlar beyinde devam eden aktivitenin amacının ne olduğunu henüz açıklayamıyor. Öte yandan bu kadar az örnekle kesin bir sonuca ulaşmanın hatalı olacağı konusunda da uyarıyorlar.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre, ölen bir insanın beyin aktivitesinin öldükten sonraki bir dakika içinde sonlandığı düşünülüyordu. Ancak bu sonuca fareler üzerinde yapılan araştırmalarla ulaşılmıştı.

Öldükten sonra beden ve zihne ne olduğu sorusu bilim insanları için hâlâ en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Geçen sene yapılan iki çalışmada öldükten sonraki günlerde genlerin eskisinden daha hızla işlemeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.

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