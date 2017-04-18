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Şoke eden olay! 3 aylık bebek terör sorgusuna çağrıldı

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Şoke eden olay! 3 aylık bebek terör sorgusuna çağrıldı
ABD vizesi formu doldururken yanlışlıkla 'Terör, casusluk, kundaklama ve soykırım aktivitelerinde hiç yer aldınız mı veya yer almayı düşünür müsünüz?" sorusuna 'Evet' yanıtını verince, 3 aylık torunu Londra'da ABD Büyükelçiliği'ne sorgu için çağrıldı.

ABD’nin Londra Büyükelçiliği’nin, 3 aylık bebeği terör sorgusu için çağırdığı ortaya çıktı.

İngiliz gazetesi Guardian’ın haberine göre, 3 aylık Harvey Kenyon-Cairns’in ailesi, bebekleriyle ilk yurtdışı sayehatleri için İngiltere’den ABD’nin Florida eyaletinin Orlando kentine gitmek istedi.

Harvey’in büyükbabası Paul Kenyon, torunu için ABD’nin ‘Vize Feragat Programı’ kapsamındaki ülke vatandaşlarının doldurduğu ‘Seyahat Onayı Elektronik Sistemi’ (ESTA) formundaki ‘Terör, casusluk, kundaklama ve soykırım aktivitelerinde hiç yer aldınız mı veya yer almayı düşünür müsünüz?’ sorusunda, yanlışlıkla ‘Evet’ kutusunu işaretledi.

“BASİT BİR HATA OLDUĞUNU ANLAMAMALARINA İNANAMADIM”

ABD’li yetkililerin torununun seyahat talebini reddetmesi üzerine yaptığı yanlışın farkına varan 62 yaşındaki büyükbaba Kenyon, ‘Bunun basit bir yanlış olduğunu ve 3 aylık bir bebeğin kimseye zararı dokunmayacağını anlamamalarına inanamadım” dedi.

İngiltere’nin Cheshire bölgesindeki Poynton kasabasında yaşayan bebek, sorgulanmak üzere başkent Londra’daki büyükelçiliğe çağrıldı.

Bebeğin Londra’ya gitmesi 10 saat sürdü üstelik bu ailenin uçuş planı olan Manchester’dan Orlando’ya olan 9 buçuk saatlik yolculuktan daha uzun sürdü.

Sorgu sırasında torununun çok uysal olduğunu ve bir defa bile ağlamadığını kaydeden Kenyon, “Aslında onu sorguya turuncu bir tulumla götürmeyi düşünmüştüm ama büyükelçiliktekilerin mizah anlayışından emin olamadım ve vazgeçtim. Torunum tabii ki soykırım ya da casusluk gibi aktivitelerde yer almadı, gerçi birkaç defa bezlerini sabote etmiş olabilir ama büyükelçilikte bundan bahsetmedim” ifadesini kullandı.

Yeni vizesi ailenin planladığı uçuş zamanına yetişmemesi nedeniyle torununun annesi ve babası ile kendilerinden birkaç gün sonra ABD’ye uçtuğunu söyleyen ve yaptığı yanlışın fazladan 3 bin sterline (yaklaşık 14 bin Türk lirası) mal olduğunu da dile getiren Kenyon “Gerçekten pahalı bir yanlıştı ancak ABD Büyükelçiliğinin bunu fark etmesini umuyordum. Zaten terörist olsanız ESTA formunda ‘Evet’i işaretleyeceğinizi de sanmıyorum” dedi.

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